Kwestan Muhammed: Dokuzuncu kabinede işçi hakları için üç kat daha fazla çalışıldı

Kürdistan Bölgesi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwestan Muhammed, dokuzuncu kabinede işçi hakları için önceki kabinelerin üç katı kadar çalışma yapıldığını belirtirken, işçilerini sigorta (sosyal güvence) kapsamına almayan hiçbir işverenin kamu dairelerindeki işlemlerinin yürütülmeyeceğini bildirdi.

Kurdistan24’ün28 Nisan 2026 Salı günü yayınlanan "Basi Roj" programına katılan Bakan Kwestan Muhammed, istihdam yaratma konusuna değinerek, il ve bağımsız idarelerdeki çalışma müdürlükleri aracılığıyla binlerce genç için iş imkanı oluşturulduğunu söyledi.

Dokuzuncu kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvence Genel Müdürlüğü vasıtasıyla işçi hakları için geçmiş dönemlerin üç katı çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Muhammed, "Gençlerin iş bulmak amacıyla başvuru yapabilecekleri 'Kar' (İş) adlı özel bir portalımız bulunuyor, bu sayede binlerce gencin doğrudan işe yerleştirilmesi sağlandı." dedi.

Gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi konusuna da değinen Kwestan Muhammed, bu kabine döneminde gençlere çeşitli mesleklerin öğretildiği dört yeni mesleki eğitim merkezinin açıldığını kaydederek, "Merkezlerimizde eğitim gören gençlerin %30'unun şu an kendi iş yerinin sahibi olması sevindiricidir." diye konuştu.

Konuşmasının devamında "Geşanewe" (Kalkınma) projesinden bahseden Bakan Muhammed, şunları kaydetti:

"Projenin ilk aşamasında 20 küçük ve orta ölçekli projeye yaklaşık 150 milyon dinar kredi verildi. Bugün ise Geşanewe projesinin ikinci aşaması duyuruldu. Başbakanlık Ofisi ile koordineli olarak, yakın gelecekte projelerinde daha fazla genç istihdam etmeleri amacıyla 100 küçük ve orta ölçekli şirkete daha uzun vadeli krediler verilecek."

Sosyal güvence meselesine ilişkin olarak Kwestan Muhammed, Kürdistan Bölgesi’nde bir milyondan fazla işçinin bulunduğuna dair verileri paylaşarak işverenleri, işçilerini sigortalatmaları konusunda uyardı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, "İşveren, her ay işçi ücretinin %12'sini emeklilik ve sosyal güvence fonuna yatırmak zorundadır. İşçilerini sigortalatmadığı için birçok iş yerini cezalandırdık ve kapattık. Ayrıca tüm bakanlıklardan, işçilerini sigortalatmayan işverenlere ruhsat verilmemesi ve mevcut ruhsatlarının yenilenmemesi talep edildi." şeklinde konuştu.

Kwestan Muhammed, işçilere de işverenlerinden sigorta talep etmeleri konusunda ısrarcı olmaları çağrısında bulunarak, sigortalı olmanın faydalarını şöyle sıraladı:

- İşçi çalışma esnasında yaralanır ve işe dönemezse, yaralanma oranına göre kendisine emekli maaşı bağlanır.

- İşçi çalışma sırasında hayatını kaybederse, varislerine emekli maaşı bağlanır.

- İşçi, kamu sektörü çalışanları gibi yasal yaş sınırına ulaştığında emekli maaşı almaya hak kazanır.

- İşçi emekli maaşı istemezse, kendisine ait özel bir proje gerçekleştirebileceği miktarda büyük bir toplu ödeme olan "hizmet sonu tazminatı" talep edebilir.