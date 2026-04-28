Trump'tan İngiltere'nin askeri kapasitesine ağır eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık’ın askeri gücünü hedef alan sert eleştirilerine bir yenisini daha ekleyerek ülkenin uçak gemilerini "çocuk oyuncağına" benzetti.

Donald Trump, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı son paylaşımda Birleşik Krallık’ın askeri kapasitesini hedef alarak, ülkenin uçak gemileriyle alay etti.

Trump paylaşımında öncelikle İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in geçtiğimiz günlerde sarf ettiği, "Bu ülkenin çıkarlarımıza olmayan bir savaşın içine çekilmesine asla izin vermeyeceğim." sözlerine atıfta bulundu.

Bu tutuma karşılık Trump şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden İngiltere 'uçak gemilerimizi gönderiyoruz' derdi ki dürüst olmak gerekirse bunlar en iyi gemiler değil. Amerika'da sahip olduklarımızla kıyaslandığında, onların gemileri sadece birer çocuk oyuncağı gibi kalıyor."

Trump’ın bu açıklamaları, askeri bütçe ve NATO ittifakı meselesinin ABD seçim kampanyasının en sıcak başlıklarından biri olduğu bir dönemde geldi.

ABD Başkanı, Avrupa ülkelerinin sadece ABD’nin silah ve imkanlarına bel bağlamak yerine, kendi askeri kapasitelerine güvenmeleri ve savunma harcamalarını artırmaları gerektiği yönündeki çağrılarını sürdürüyor.