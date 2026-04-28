ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ve bölgedeki diğer silahlı gruplara "kara para aklama" ve "yasa dışı gelirleri" aktarma faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, bugün (28 Nisan 2026 Salı) yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın yaptırımları atlatmasına ve petrol gelirlerini aktarmasına olanak tanıyan ağları durdurmak için çalıştığını söyledi.

Sözcü Pigott, "Bu ağlar, Devrim Muhafızlarına mali yardım sağlamanın yanı sıra, füze ve silah sistemlerinin üretimi için kritik parçaların satın alınmasını kolaylaştırıyor ve Orta Doğu genelinde İran destekli silahlı grupları finanse ediyor." ifadelerini kullanıldı.

Tommy Pigott ayrıca, "İran'daki yolsuz elitler zenginleşirken, sıradan İranlılar ülkelerinin ekonomisinin çöküşünden muzdarip oluyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, 26 Nisan 2026 Pazar günü, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın bazı hükümet yetkililerini suçlayarak, "Irak Hükümetinden bazı taraflar, İran destekli silahlı gruplara siyasi ve mali destek sağlamaya ve onlara sığınak olmaya devam ediyor; bu durum ABD-Irak ilişkilerini olumsuz etkileyecektir." sözlerini kullanmıştı.