Londra'da bıçaklı saldırı.: İki Yahudi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda iki Yahudi ağır şekilde yaralandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde Yahudi nüfusun yoğun olduğu Golders Green bölgesinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda iki Yahudi ağır yaralanırken bir kişi gözaltına alındı. Bıçaklı saldırganın kuruluşun güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Sosyal medyada bir Yahudi yardım kuruluşu, bir kişinin elinde bıçakla koşarak çevredeki Yahudileri bıçaklamaya çalışırken görüldüğünü duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Avam Kamarası'ndaki konuşmasında olayın endişe verici olduğunu söyledi.

Saldırı, son haftalarda Londra’daki sinagoglar ve Yahudi toplumuna ait alanları hedef alan kundaklama olaylarının ardından geldi.

Mart ayı sonunda dört ambulansın ateşe verilmesiyle başlayan saldırı dalgasında, bir sinagog ve bir Yahudi yardım kuruluşunun binası da hedef alındı. Geçtiğimiz hafta bir sinagog daha saldırıya uğradı.