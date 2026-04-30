CENTCOM: 44 geminin İran limanlarına ulaşması engellendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam ettiğini ve 44 geminin bu limanlara ulaşmasının engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, "ABD Donanması, Umman Denizi'nde konuşlu New Orleans savaş gemisi aracılığıyla deniz trafiğini izleme ve İran limanlarına uygulanan yaptırımları yürütme görevlerini yerine getirmektedir." denildi.

CENTCOM, "kuvvetlerinin şu ana kadar İran limanlarına gitmeye çalışan 44 ticari gemiyi engellediğini ve bu gemilerin tamamen geri çevrildiğini" açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Buna karşılık Donald Trump da İran’a yönelik bir deniz ambargosu başlatarak Tahran’a ait ticari gemilerin hareketini engelledi. Bu durum, İran’ın petrol ihracatını tamamen durma noktasına getirdi.