Bağdat ve Washington, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ikili ilişkileri geliştirme ve koordinasyon düzeyini genişletme konularını görüştü.

Başbakan adayı Ali Zeydi ile Tom Barrack, bugün (30 Nisan 2026 Perşembe) telefonda görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan adayı Ali Falih Zeydi, ABD Temsilcisi Tom Barrack'tan, yeni hükümeti kurmakla resmi olarak görevlendirilmesi vesilesiyle Zeydi'yi tebrik ettiği bir telefon görüşmesi aldı." denildi.

Açıklamaya göre görüşmede Irak ile ABD arasındaki ilişkileri güçlendirme yolları ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine katkıda bulunacak şekilde birçok alanda iş birliğinin artırılması ele alındı.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.