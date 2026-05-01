İranlı Bakan Arakçi: Savaşın maliyeti resmi rakamların 4 katı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon'un savaş maliyetine ilişkin verilerini yalanlayarak, bu savaşın her bir Amerikan ailesine aylık maliyetinin 500 dolar olduğunu söyledi.

Abbas Arakçi, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun maceraları şu ana kadar ABD'ye doğrudan 100 milyar dolara mal oldu; bu rakam, o ülkenin Savaş Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin dört katıdır." ifadesine yer verdi.

Arakçi ayrıca, savaşın dolaylı maliyetlerinin bundan çok daha fazla olduğuna ve şu an bu savaşın her bir Amerikan ailesine aylık maliyetinin 500 dolar olup bu rakamın hızla yükseldiğine dikkat çekti.

Mesajının sonunda Arakçi, İsrail'in Washington'un kararları üzerindeki nüfuzuna işaret ederek, "Önce İsrail politikası, her zaman ABD'nin son sırada gelmesi anlamına gelir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı'nın bu mesajı, daha önce Pentagon'un İran savaşının maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Pentagon Mali İşler Sorumlusu Jules Hearst, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu önünde yaptığı açıklamada, bu 25 milyar doların büyük bir kısmının "mühimmat ve silah" tedariki için harcandığını bildirmişti.

Hearst, bu miktarın bölgede hasar gören askeri üslerin onarım maliyetlerini kapsayıp kapsamadığına dair detay paylaşmadı.