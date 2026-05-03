Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım, partisi CHP'den ihraç edildi.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre Yalım, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.