Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı

Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalında yayımlanan programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözlerin incelendiği belirtildi.

Söz konusu ifadelerin; "kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olduğu" kaydedildi.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Özgür Özel'in dün bir televizyon programında kendisi hakkındaki açıklamalarını, "siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürü" olarak nitelendirdi.

Gürlek mesajının devamında şunları kayetti:

"Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi 'butlan' davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım; Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."