Trump: Irak'ın yeni başbakan adayından memnunum

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın yeni başbakan adayı Ali Zeydi'ye desteğini yineledi.

Donald Trump, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi), Kurdistan24 muhabirinin yeni Irak Hükümetinin kurulması ve yeni başbakan adayı Ali Zeydi ile ilgili sorusunu yanıtladı.

"Irak'ta son dönemde çok iyi gelişmeler yaşandı. Yeni başbakan adayının (Ali Zeydi) belirlenmesinden memnunum."

Bu, Ali Zeydi'nin kabineyi kurmak üzere atanmasından bu yana, ABD Başkanı'nın yeni Irak Hükümetinin kurulmasıyla ilgili ilk açıklamasıdır.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 6 Mayıs'ta Zeydi'yi telefonla arayarak, kendisini başbakan adayı olarak atanmasından dolayı tebrik etmişti.

Ali Zeydi, Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinin adaylığı üzerinde anlaşmaya varmasının ardından, 27 Nisan 2026 tarihinde Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından yeni hükümeti kurması için resmen görevlendirilmişti.