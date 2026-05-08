Resmi Gazete'de yayımlandı: SPK ve TÜİK Başkanı değişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre SPK Başkanlığına Mahmut Sütcü atanırken, TÜİK’in yeni Başkanı Mehmet Arabacı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İkinci Başkan Mahmut Sütcü, ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.

Kararla, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken yerine, Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan getirildi.

TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına ise Ahmet Alemdar atandı.