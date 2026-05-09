Fransız cumhurbaşkanı adayı: İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülkedir

4 saat önce

Fransa cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, İsrail'i "bölgedeki en tehlikeli ülke" olarak nitelendirdi.

Jean-Luc Mélenchon, Fransız kanalı LCI'ye verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimini savaşları başlatan ve komşu ülkelere saldıran taraf olmakla suçladı.

"İsrail, bölgede askeri tırmanışı körükleyen en tehlikeli ülkedir." diyen Mélenchon, İsrail Hükümetinin soykırım olarak tanımladığı şeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Mélenchon, Lübnan'dan barış gücü askerlerinin çekilmesinin misyonlarının özüne aykırı olduğunu belirterek, "görevlerinin tarafları ayırmak olması gerektiğini, çatışma bölgelerinden çekilmek olmaması gerektiğini" vurguladı.

Jean-Luc Mélenchon ayrıca, "Fransa'nın, askerlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini ve bunlara karşılık vereceğini" kaydetti.