Trump: İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi’ne geri dönebiliriz

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileri ile bir anlaşmaya varmaması halinde, "Özgürük Projesi" operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabilecekleri tehdidinde bulundu.

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran'ın ABD'nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik teklifine yakında yanıt vermesini beklediklerini aktaran Trump, "Sanırım bu gece onlardan bir yanıt alacağız." dedi.

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürük Projesi" operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabilecekleri tehdidinde bulunarak, "Bir anlaşma imzalanıp süreç tamamlanmazsa farklı bir yol izleyeceğiz. Bence Özgürlük Projesi iyi bir proje, ama bunu başarmanın başka yolları da var. İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz, ama bu durumda Özgürlük Projesi Artı olur. Yani Özgürlük Projesi'ne başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur." dedi.