Başbakan Barzani, İstanbul'a ulaştı

Mesrur Barzani, ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek

Başbakan Barzani, resmi bir ziyaret için, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi) İstanbul'a ulaştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin son gelişmeler ele alınacak.