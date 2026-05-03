Peşmerge Bakanlığı: ABD'nin Peşmerge'ye yönelik destek süreci devam ediyor

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı, ABD'nin Peşmerge güçlerine yönelik yardımlarının durdurulduğu yönündeki haberleri reddederek, desteğin ikili mutabakat çerçevesinde sürdüğünü bildirdi.

Peşmerge Bakanlığı tarafından, 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılan resmi açıklamada, son birkaç gündür kamuoyunda yer alan "ABD yardımlarının kesildiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile Peşmerge Bakanlığı arasında imzalanan ortak mutabakat zaptı uyarınca destek sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada, bu iş birliğinin temel amacının Peşmerge güçlerini birleştirme ve kapsamlı reform sürecini başarıyla tamamlamak olduğunun altı çizildi.

Yalnızca terör örgütü DAİŞ ile mücadele kapsamındaki bazı operasyonel yardımların durdurulduğu, bunun sebebinin ise DAİŞ’in faaliyetlerinin iyice azalması ve alanının daralması olduğu kaydedildi.

ABD’nin mali ve lojistik yardımlarının belirli bir takvim dahilinde sürdüğü ve mevcut mutabakatın Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olduğu hatırlatıldı.

Peşmerge Bakanlığı, geleceğe yönelik stratejik planlar kapsamında, önümüzdeki dönemde ABD Savaş Bakanlığı ile yeni bir askeri mutabakat zaptı imzalanması için görüşmelerin başlamasının beklendiğini kamuoyuyla paylaştı.