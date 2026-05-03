Almanya, Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını talep ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, bölgesel gerilimi ele aldı. Almanya, nükleer silahsızlanma ve Hürmüz Boğazı konusunda ABD ile ortak tavır sergilerken, Tahran yönetimi yaşananları "dayatılmış bir savaş" olarak nitelendirdi.

Johann Wadephul, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Almanya’nın barışçıl ve müzakereye dayalı bir çözümü desteklediğini belirten Bakan Wadephul, Berlin’in, ABD’nin en yakın müttefiki olarak Washington ile aynı hedefleri paylaştığını net bir dille ifade etti. Buna göre İran, nükleer silah programından tamamen ve kanıtlanabilir bir şekilde vazgeçmelidir.

Görüşmede Alman Bakan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talepleriyle paralel olarak, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı derhal sivil trafiğe açmasını talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise resmi Telegram kanalı üzerinden görüşmenin detaylarını paylaşarak, Tahran'ın vizyonunu ve diplomatik girişimlerini Alman mevkidaşına sunduğunu belirtti.

Arakçi, Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı başlatılan bu "dayatılmış savaşı" sona erdirmek için aktif bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Bu telefon görüşmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin zirveye ulaştığı ve diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Ancak tarafların söylemleri arasında büyük bir fark görülüyor. Almanya askeri ve nükleer şartlara odaklanırken, İran kendisini dayatılmış bir savaşın mağduru olarak nitelendiriyor.