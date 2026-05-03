Macron: Irak halkını desteklemeye devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ali Zeydi’yi tebrik ederek ülkesinin yeni Irak Hhükümetinin kurulmasına yönelik desteğini dile getirerek, Irak'ın egemenliğinin önemini ve Mele Qere saldırısına ilişkin soruşturma sonuçlarının açıklanması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Irak'ta başbakan adayı olarak önerilen Ali Falih Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı paylaşımda, Ali Zeydi’yi tebrik ederek, “Özellikle gelişmelerin çok hassas ve karmaşık olduğu bu dönemde, Irak'ın geleceği için üstlendiği bu kritik görevde kendisine başarılar diledim.” dedi.

Güvenlik dosyası ve Irak topraklarında bir Fransız subayının hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Macron, şu sözleri sarf etti:

"12 Mart'ta Mele Qere'de 'Arnaud Frion'un hayatını kaybetmesine ve beraberindeki bazı askerlerin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili soruşturmalarda hızlı bir sonuca varılması yönündeki umudumu yineledim." dedi.

Mesajının bir başka bölümünde Irak'ın jeopolitik konumuna ve küresel güvenlik üzerindeki etkisine dikkat çeken Emmanuel Macron, "Kendi kaderini tamamen kontrol edebilen, istikrarlı ve egemen bir Irak'ın varlığı, hem Orta Doğu hem de Avrupa'nın güvenliği için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Irak'a yönelik desteğinin süreceğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Fransa, bu hedefe katkıda bulunmak ve stratejik ortaklığımızı her alanda derinleştirmek adına Irak halkını desteklemeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.