ABD Hazine Bakanı: İran'ın finansal kaynaklarını kuruttuk, maaş ödeyemez hale geldiler

26 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Ekonomik Öfke" operasyonu kapsamında İran’ın yurt dışındaki varlıklarına el koyduklarını ve deniz ablukası nedeniyle Tahran'ın askerlerine maaş dahi ödeyemediğini söyledi.

Bakan Scott Bessent, 3 Mayıs 2026 Pazar günü katıldığı bir televizyon mülakatında, Trump yönetiminin üç haftadır "Ekonomik Öfke” aşamasına geçtiğini belirterek, "12 ay boyunca bir maraton koştuk ama şimdi İran’ı boğmak için bitiş çizgisine doğru depar atıyoruz." dedi.

Bessent, ABD Donanması’nın İran petrol sevkiyatını tamamen durdurduğunu ve bölgeden hiçbir geminin geçişine izin verilmediğini vurguladı.

ABD Hükümetinin tüm birimlerinin koordineli çalıştığını kaydeden Scott Bessent, "Tahran’a ve Devrim Muhafızlarına para akışını öyle bir noktada kestik ki, artık askerlerinin maaşlarını ödeme güçleri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızlarını on yıllardır halkın servetini çalan "yozlaşmış bir yapı" olarak nitelendiren Bessent, “ABD, İran’ın yurt dışında gizlediği fonların izini sürerek bu varlıklara el koydu. Bu kaynaklar, çatışmalar sona erdikten sonra İran halkına iade edilmek üzere korunma altına alındı.” sözlerini sarf etti.

Daha önce İran’a karşı esnek davranan Körfez ülkelerinin, uğradıkları saldırılar sonrası artık Washington ile tam iş birliği yaptığını söyleyen Bakan Bessent, bu ülkelerin, İran’ın banka hesaplarına dair gizli bilgileri paylaşmasıyla birçok hesabın bloke edildiğini belirtti.

Açıklamasında BAE’nin OPEC’ten çekilme kararına da değinen Bessent, kriz sona erdiğinde küresel piyasalarda petrol fiyatlarının ciddi oranda düşeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Ekonomik Öfke" operasyonu kapsamında İran’ın yurt dışındaki varlıklarına el koyduklarını ve deniz ablukası nedeniyle Tahran'ın askerlerine maaş dahi ödeyemediğini söyledi.

Bakan Scott Bessent, 3 Mayıs 2026 Pazar günü katıldığı bir televizyon mülakatında, Trump yönetiminin üç haftadır "Ekonomik Öfke” aşamasına geçtiğini belirterek, "12 ay boyunca bir maraton koştuk ama şimdi İran’ı boğmak için bitiş çizgisine doğru depar atıyoruz." dedi.

Bessent, ABD Donanması’nın İran petrol sevkiyatını tamamen durdurduğunu ve bölgeden hiçbir geminin geçişine izin verilmediğini vurguladı.

ABD Hükümetinin tüm birimlerinin koordineli çalıştığını kaydeden Scott Bessent, "Tahran’a ve Devrim Muhafızlarına para akışını öyle bir noktada kestik ki, artık askerlerinin maaşlarını ödeme güçleri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızlarını on yıllardır halkın servetini çalan "yozlaşmış bir yapı" olarak nitelendiren Bessent, “ABD, İran’ın yurt dışında gizlediği fonların izini sürerek bu varlıklara el koydu. Bu kaynaklar, çatışmalar sona erdikten sonra İran halkına iade edilmek üzere korunma altına alındı.” sözlerini sarf etti.

Daha önce İran’a karşı esnek davranan Körfez ülkelerinin, uğradıkları saldırılar sonrası artık Washington ile tam iş birliği yaptığını söyleyen Bakan Bessent, bu ülkelerin, İran’ın banka hesaplarına dair gizli bilgileri paylaşmasıyla birçok hesabın bloke edildiğini belirtti.

Açıklamasında BAE’nin OPEC’ten çekilme kararına da değinen Bessent, kriz sona erdiğinde küresel piyasalarda petrol fiyatlarının ciddi oranda düşeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.