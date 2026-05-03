Irak Meteoroloji Kurulundan toz fırtınası uyarısı

Irak Meteoroloji Kurulu, ülkenin bazı kesimlerini etkisi altına alacak olan alçak basınç nedeniyle batı ve orta bölgelerde yoğun toz fırtınası beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Kurul tarafından 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, kuru ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getiren alçak basıncın toz fırtınasına yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın ülkenin batı kesimlerinde, özellikle Rutbe şehri ve çevresinde şimdiden başladığı, görüş mesafesinin ciddi oranda düştüğü, bazı yerlerde ise görüşün tamamen kapandığı kaydedildi.

Meteoroloji tahminlerine göre bu toz dalgasının etkisi gece saatlerinden itibaren ülkenin orta ve kuzeybatı şehirlerine doğru genişleyecek.

Yarın (4 Mayıs Pazartesi) ise toz bulutunun Irak'ın genelini kapsaması bekleniyor, ancak diğer bölgelerdeki şiddetinin batı bölgelerine kıyasla daha hafif olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Kurulu, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle şehirler arası yollarda seyreden sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca; astım, nefes darlığı ve alerjisi olan kişilerin doğrudan tozla temas etmemeleri ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.