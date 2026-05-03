İran: Bu aşamada herhangi bir nükleer müzakere söz konusu değil

İran Dışişleri Bakanlığı, savaşı durdurmak için 14 maddelik bir girişim sunduklarını belirterek, mevcut aşamada hiçbir şekilde nükleer bir diyalog veya müzakerenin yürütülmediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, "Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri çatışmaları sona erdirmeye odaklanan, 14 maddeden oluşan bir savaş durdurma önerisi sunduk." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu girişimin, savaşı sona erdirmek için ortak bir anlayışa varmayı ve bu maddelerin 30 gün içerisinde nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varmayı amaçladığı vurgulandı.

Uluslararası tepkiler ve özellikle Washington'ın bu öneriye yönelik tutumu hakkında ise "Amerikan tarafı, önerimize ilişkin görüş ve notlarını Pakistan tarafı aracılığıyla bize ulaştırdı, biz de şu an bunları değerlendiriyoruz ve uygun zamanda cevabımızı vereceğiz." sözleri sarf edildi.

Bu girişimin nükleer dosyalarla ilişkilendirilmesine dair şüpheleri gidermek amacıyla Bakanlık, "Bu aşamada hiçbir şekilde herhangi bir nükleer müzakere gündemde değildir ve yürütülmemektedir." açıklamasını yaptı.

Dün (2 Mayıs 2026 Cumartesi), Fars Haber Ajansı’nın üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Tahran’ın 14 maddelik resmi yanıtını Pakistanlı yetkililere teslim ettiği belirtilmişti. Kaynaklar, bu yanıtın ABD’nin daha önce sunduğu 9 maddelik teklife karşılık, İran’ın savaşı sona erdirme vizyonunu yansıtan genel hatları içerdiğini ifade etmişti.

Yaklaşık 40 gündür devam eden savaşın ardından, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde henüz nihai bir sonuca varılamadı. Tahran, İslamabad hükümeti aracılığıyla sunduğu bu yeni teklifle, barışa ulaşmak için yeni bir müzakere turunun kapısını aralamayı hedefliyor.