Bloomberg: Trump'ın açıklamaları Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini felç etti

2 saat önce

Deniz taşımacılığı istatistiklerine dayanan Bloomberg raporunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olan gerilime dair yaptığı sert açıklamaların ardından Pazar günü Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğinin dibe vurduğu belirtildi.

Bloomberg haber ajansı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü gemi takip verilerine dayanarak, cumartesi günü boğazdan her iki yönde 9 gemi geçmesine rağmen, pazar günü bu rotayı kullanan yalnızca iki İran ticari gemisinin kaydedildiğini belirtti.

Bu büyük düşüşün, boğazdaki trafiğin yalnızca bölge ülkelerine ait olan veya özel izni bulunan gemilerle sınırlı kaldığının bir göstergesi olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Aynı zamanda raporda, son haftalarda birçok geminin ABD'nin deniz ablukasından kurtulmak için konum belirleme cihazlarını (GPS) kapattığı ve bu cihazları ancak Güneydoğu Asya sularına ulaştıklarında tekrar açtıkları belirtildi.

Ticari hareketliliğin bu şekilde durması, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamadan sonra geldi.

Trump, İran'ın ABD önerilerine vereceği yanıtın kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek; Tahran'ın son 47 yılda dünyaya ve insanlığa karşı yaptıklarının bedelini henüz tam olarak ödemediğini iddia etmişti.

Hürmüz Boğazı, dünyadaki petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık %20'sinin geçtiği en önemli su yollarından biri. Deniz trafiğindeki bu aksama, ABD donanmasının 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına uyguladığı sıkı abluka dönemine denk geliyor.