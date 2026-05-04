İsveç, Baltık Denizi'nde Suriye bandıralı petrol tankerine el koydu

İsveç Sahil Güvenliği, Baltık Denizi'nde sahte bayrak taşıdığı ve Avrupa yaptırım listelerinde yer aldığı şüphesiyle bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi.

Sahil Güvenliği, İsveç sularında Suriye bayraklı "Jin Hui" gemisine binerek, geminin denize elverişsizliği konusunda ön soruşturma başlattı.

Ayrıca, tankerin Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere çeşitli yaptırım listelerinde yer aldığı iddia ediliyor.

Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, "Geminin sahte bayrak taşıdığından şüpheleniyoruz." dedi.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin ise, sosyal medyada geminin sözde Rus "gölge filosu" ile bağlantılı olduğu şüphesi hakkında yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce, Avrupa Birliği'ndeki sözde "gölge filo"nun uydurma bir kavram olduğunu ve böyle bir gemi sınıfının mevcut olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, daha önce AB ülkelerinin "gölge filo" ile mücadele bahanesiyle sivil gemileri zorla durdurma eylemlerini, seyrüsefer özgürlüğünün açık bir ihlali olarak nitelendirmişti.