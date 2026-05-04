Neçirvan Barzani Bağdat’ı ziyaret edecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, çeşitli konuları görüşmek üzere Irak’ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, bugün (4 Mayıs 2026 Pazartesi) iki günlük resmi ziyaret için Bağdat'a gitti.

Neçirvan Barzani, ziyaret kapsamında Irak'ın üst düzey yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde siyasi süreç, yeni Irak Hükümetinin kurulması, Erbil-Bağdat ilişkileri ve diğer birçok konu ele alınacak.