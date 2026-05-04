Demir ustası felçli canlara umut oluyor

9 yılda bine yakın hayvan hayata bağlandı

3 saat önce

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan demir ustası Abdülmenaf Çelik, felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üreterek, bine yakın canlıyı yeniden hayata bağladı.

20 metrekarelik deposunu adeta yaşam atölyesine çeviren 40 yaşındaki Abdülmenaf Çelik, kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üreterek, hayvanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.

9 yıl önce sosyal medyada gördüğü bir mama kampanyasıyla hayatı değişen evli ve 2 çocuk babası Çelik, o günden bu yana ustalığını hayvanların sağlığı için kullanıyor.

İHA'ya açıklama yapan Çelik, yürüteç yapım sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben bir hidrolik ustasıyım. Bir demiri sevgiyle dövdüğünüzde, merhametle şekillendirdiğinizde aslında başka bir hayatın kolaylaştığını görebilirsiniz. Demir kendi başına soğuktur ama ona sevginizi kattığınızda birçok yuvayı ısıtabilecek bir duruma gelir. 9 yıl önce bir kediye yürüteç yaparak başladık ve bugün yaklaşık bine yakın canlımızı ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz."

Sadece yürüteç yapmakla kalmayan Çelik, Türkiye genelinde 50’ye yakın şehri dolaşarak çocuklarla bir araya geliyor. Amacının hayvan sevgisi üzerinden toplumsal bir dönüşüm sağlamak olduğunu belirten Çelik, "Bir kediye taş atmayan, bir köpeğe tekme atmayan bir çocuk yetiştirirsek; bugün üzülerek izlediğimiz çocuk ölümleri ve kadın cinayetleriyle karşılaşmayız. Bizim en büyük amacımız çocuğun eline taş vermek değil, o taşı yere bıraktırmaktır" dedi.

Sosyal medya üzerinden gelen taleplerle yurt içi ve yurt dışına yürüteç gönderen Abdülmenaf Çelik, Dilovası içesindaki küçük atölyesinde iyiliği bulaştırmaya devam ediyor.