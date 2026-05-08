Başbakan Barzani Türkiye'yi ziyaret edecek

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi), resmi ziyaret için Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başbakan Barzani, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin son gelişmeler ele alınacak.