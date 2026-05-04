Duhok'ta buğday rekoltesinin 500 bin ton olması bekleniyor

Buğdayın kalitesi geçen yıla göre çok daha iyi

3 saat önce

Duhok ilinde bu yılki buğday rekoltesinin 500 bin tondan fazla olması bekleniyor.

Duhok ili Tarım Genel Müdürü Ahmed Cemil, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu yılki buğday kalitesinin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu söyledi.

Geçen yıl özellikle Berdereş, Şexan ve Semel ilçelerinde ekimn verilmli geçmediğini belirten Cemil, "Ama bu yıl yağış oranının artmasıyla birlikte buğday üretimi de bereketli geçti. Bu nedenle buğdayın kalitesi geçen yıla göre çok daha iyi." dedi.

Tarım Genel Müdürü, bu yılki buğday rekoltesinin 500 bin tondan fazla olmasının beklendiğine dikkat çekerek, "Roviya, Şexan ve Feydiye ilçelerinde üç silo hazır hale getirildi. Ticaret Bakanlığının buğdayın alım zamanını belirlemesi bekleniyor ve bunun önümüzdeki ayın başlarında olması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Ahmed Cemil, Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne ayırdığı payın belirlenmesi konusunda, Bağdat tarafından belirlenen miktarın sadece 292 bin ton olduğunu ve bunun bilimsel ve mantıklı bir karar olmadığı gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Tarım Genel Müdürü, Bağdat'ın çiftçilerin tüm ürünlerini almaması durumunda, Tarım Bakanlığının daha fazla buğdayı satın almak üzere iki özel şirketle sözleşme imzaladığını sözlerine ekledi.