BAE Sanayi Bakanı: OPEC’ten çekilme kararımız kimseye karşı değil

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed el-Cebir, ülkesinin OPEC'ten çekilme kararının herhangi bir tarafa karşı alınmadığını belirterek, temel amacın ekonomik altyapıyı ve sanayiyi güçlendirmek olduğunu söyledi.

ADNOC CEO'su olan BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, "Make it in the Emirates 2026" forumunun 5. edisyonunun açılışında yaptığı konuşmada, BAE'nin küresel enerji sistemindeki konumunu yeniden yapılandırmak amacıyla OPEC ve OPEC+ grubundan çekilme kararının "egemen bir karar" olduğunu ve hiçbir tarafa karşıtlık içermediğini bildirdi.

Bakan Cebir, "Bu, üzerinde titizlikle çalışılmış stratejik bir karardır. Çeşitlendirilmiş bir ekonomi inşa etme ve daha iyi bir geleceğe ulaşma konusundaki yeteneğimizin ve özgüvenimizin bir yansımasıdır." dedi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan BAE, 28 Nisan'da OPEC ve OPEC+ ittifakından çekildiğini duyurmuş, bu karar geçtiğimiz cuma günü itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Gözlemciler, Suudi Arabistan liderliğindeki bu yapıdan çekilmenin, iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde baskı oluşturabileceği görüşünde. İki ülke arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz aralık ayından bu yana Yemen konusundaki anlaşmazlıkların yanı sıra petrol üretim seviyeleri ve Orta Doğu’daki savaşlara yönelik dış politika farklılıkları nedeniyle bir süredir gergin seyrediyor.

BAE Sanayi Bakanı, çekilme kararının ulusal çıkarlara ve uzun vadeli stratejik hedeflere hizmet ettiğini açıkladı. Bu hamle, BAE'nin petrol tesislerinin, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş süreci kapsamında İran tarafından hedef alınmasının ardından geldi.

Öte yandan BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ayrılığın "dostane" bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. BAE, OPEC'ten ayrılan ilk ülke olmasa da bu adımı atan en büyük üretici konumunda. Bu durumun, örgütün nüfuzu ve petrol fiyatlarını kontrol etme gücü üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.

Abu Dabi yönetimi, uzun süredir OPEC tarafından belirlenen günlük 3,4 milyon varillik üretim kotasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. BAE, 2027 yılına kadar üretim kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarma planına ve potansiyeline sahip.

Bu değişimlerle eş zamanlı olarak, BAE Devlet Başkanı'nın Stratejik Araştırmalar Danışmanı Faysal el-Bennai, ülkesinin yerli hava savunma sistemlerini geliştirme üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bennai, İran saldırıları sırasında BAE'nin insansız hava araçlarının (İHA) %85'ini yerli imkanlarla engellediğini, önümüzdeki yıllarda ise savunma kapasitesinin tamamının yerli üretim olacağını vurguladı.