Dokuz'uncu Kabine döneminde çeşitli sektörlerde 835 proje hayata geçirildi

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesi, Başbakan Mesrur Barzani’nin liderliğinde yürütülen ekonomik reform programı kapsamında yerli ve yabancı sermayeyi bölgeye çekme konusunda stratejik bir başarıya imza attı. "Vizyondan Sonuca" sloganıyla hareket eden Yatırım Kurulu, bölgedeki yatırım iklimini güçlendirerek gençlere yeni istihdam alanları oluşturdu.

Yatırım Kurulu tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Kürdistan Bölgesi’ndeki toplam yatırım sermayesi 27 milyar doları aşmış durumda. Bu devasa bütçe, farklı sektörlerde hayata geçirilen 835 projeye yayılmış bulunuyor. Bu veriler, 9. Kabine döneminde ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakaladığını kanıtlıyor.

Kürdistan Bölgesi, küresel pazarlardaki konumunu sağlamlaştırmak adına bugüne kadar 50’den fazla dış heyeti uluslararası pazarlara gönderdi. Bu diplomatik ve ekonomik temaslar meyvesini vererek, sadece mevcut kabine döneminde 5,2 milyar dolarlık Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) ve Ortak Girişim kaydı yapılmasını sağladı.

Özel sektörün geliştirilmesi ve işsizlikle mücadele vizyonu doğrultusunda, hayata geçirilen yatırım projeleri bugüne kadar vatandaşlar için 74 binden fazla yeni istihdam sağladı. Bu hamle, bölgedeki ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal istikrarın korunmasında da kilit rol üstlendi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin doğrudan takibiyle elde edilen bu başarıların, reform ajandasının kararlılıkla uygulanmasının bir sonucu olduğu vurgulandı. Yatırım Kurulu, Kürdistan Bölgesi’ni kalıcı bir ekonomik refah merkezine dönüştürmek amacıyla stratejik çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.