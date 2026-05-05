İran savaşı Necef'teki inanç turizmini durma noktasına getirdi

Eskiden yabancı turistlerle dolup taşan tarihi Necef Çarşısı’nda, bugünlerde esnaf vaktini sonuçsuz bir bekleyişle geçiriyor.

Bölgedeki savaş ve gerginlikler nedeniyle şehirdeki otellerin %80'inden fazlası kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Geçim kaynağı tamamen inanç turizmine dayalı olan çarşı ve otel sektörü, savaşın yıkıcı etkisini derinden hissediyor.

Çarşı esnaflarından kuyumcu Abdulrahim Hermuş, durumu şu sözlerle özetliyor:

"Şu an eski kalabalığın sadece %5'i kalmış durumda. Eskiden yabancıların ve İranlıların yoğunluğu nedeniyle çarşıda yürümek imkansızdı, işportacıların etrafı bile alıcılarla sarılırdı. Ancak gördüğünüz gibi artık sadece Iraklılar var. Bu yerler inanç turizmine dayanıyor ve mevcut durum ekonomik bir çöküşe yol açabilir."

Terzi Hazım Şenun ise turist sayısındaki dramatik düşüşe dikkat çekerek, "Savaş ve olaylar nedeniyle turist sayısı eskisine göre çok azaldı. Körfez ülkelerinden ve diğer bölgelerden yabancı turistler artık gelmiyor. İranlılar eskiden gelir ve alışveriş yapardı; şimdi iç durum istikrarlı olsa da hava eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.

Necef ekonomisinin bel kemiği olan otel sektörü, krizden en büyük darbeyi alan kesim oldu. Necef Oteller Birliği Başkanı Saib Ebu Ğuneym, Irak ve özellikle Necef’teki turizm sektörünün %80 oranında İranlı turistlere dayandığını belirtti.

Ebu Ğuneym, "İran’ın bu savaşla karşı karşıya kalması ve ABD yaptırımları nedeniyle bozulan ekonomik durum, turistlerin en düşük masrafları bile karşılamasını zorlaştırdı." dedi.

Lübnanlı turistlerin de toplam turist sayısının %10'unu oluşturduğunu hatırlatan Ebu Ganim Ğuneym, şehirdeki 250 otelin %80’inden fazlasının şu an kapalı olduğunu bildirdi.

Yıllık milyonlarca inanç turistine ev sahipliği yapan Necef, İran, Lübnan, Pakistan ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerle milyarlarca dolarlık bir gelir ve binlerce istihdam sağlıyordu. Ancak Orta Doğu’daki artan gerilim, Irak’ın dini merkezlerindeki ticari hareketliliği doğrudan vurarak şehri büyük bir canlılıktan belirsiz bir durgunluğa sürükledi.