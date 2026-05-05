Akre Tarım Müdürlüğü müjdeyi verdi: Ekili alanlar 14 bin 500 dönüme ulaşıyor

Akre Tarım Müdürü Fazıl Mustafa, bu yılki yüksek yağış oranları sayesinde bölgedeki pirinç üretiminde büyük bir artış beklediklerini ve ekili arazi miktarının geçmiş yılları geride bırakacağını açıkladı.

Fazıl Mustafa, 5 Mayıs 2026 Salı günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yaklaşık 12 bin 500 dönüm olan çeltik ekim alanının, bu yıl sadece Akre bölgesinde 9 bin ile 14 bin 500 dönüm arasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Ekili alanlardaki bu genişlemenin, üretim miktarında tarihi bir seviyeye ulaşacağının öngörüldüğünü kaydeden Mustafa, bölgede piyasada yoğun talep yüksek kaliteli pirinç türlerinin üretildiğine dikkat çekti.

Kuraklık gibi dönemlerde ekim zamanı değişebilse de bu yılki uygun koşullar nedeniyle çiftçiler hazırlıklarına başlamış durumda ve yüksek verim bekliyorlar.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yerel üretimi geliştirme ve iç ihtiyacı aşan ürünler için dış pazar bulma planı kapsamında çiftçilere kolaylıklar sağlıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Akre pirincinin Irak iç pazarlarının yanı sıra Avrupa ve Amerika pazarlarına ihraç edilmesi hedefleniyor.