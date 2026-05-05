DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan'dan Devlet Bahçeli’nin önerisine destek

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözüm süreci tartışmalarına yönelik somut bir yol haritası önerisinde bulunarak, iktidara ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslendi.

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, 5 Mayıs 2026 Salı günü, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Sürecin ciddiyetinin hukuki adımlarla ölçüleceğini belirten Bakırhan, siyasetin artık cesaret göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Ertelemeyle yol alabileceğimiz bir eşikte değiliz. Barış bir tohumsa hukuk onun toprağıdır." diyerek Meclisin sürece "kurucu özne" olarak dahil olması gerektiğini savunan Bakırhan, süreçteki karşılıklı kaygıların aşılması için somut bir teklif sundu.

Bakırhan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a şu çağrıda bulundu:

“Elimizde müşterek bir belge var, komisyonun hazırlamış olduğu rapor var, özel yasayı hemen Meclis'e sunalım. Bu teklif 1 haftada yasalaşsın. Siyaset yol açsın, ülke rahatlasın, yasal adımlar atılsın. Öcalan'ın sürece katkı sağlayabileceği özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları oluşturulsun. PKK gereğini yapmazsa o zaman toplum çıksın desin ki 'bu taraf görevini yapmadı.'"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için önerdiği "Barış Süreci ve Siyasallaştırma Koordinatörlüğü" statüsü ve yasal çerçeveye de değinen Bakırhan, bu çıkışı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli’nin statü ve yasal adımlar konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz." diyerek bu konuda bir mutabakat zemini olduğunu ifade etti.

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Bakırhan, Erdoğan’ın "süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir" sözlerini hatırlatarak, "Tarih cesaret edenleri yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım." dedi.