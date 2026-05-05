CENTCOM: George Bush uçak gemisi Özgürlük Projesine katılıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bir uçak gemisinin İran’a yönelik deniz ambargosunu uygulamak ve Hürmüz Boğazı’ndaki "Özgürlük Projesi"ni desteklemek amacıyla Arap Denizi'nden geçtiğini açıkladı.

CENTCOM’dan 5 Mayıs 2026 Salı günü yapılan resmi açıklamada, "George H.W. Bush" uçak gemisinin Arap Denizi’ndeki geçişini tamamladığı belirtildi.

Komutanlık, ABD güçlerinin Umman Körfezi üzerinden İran’a yönelik deniz ambargosu uygulama görevini yürüttüğünü netleştirdi.

CENTCOM, bu askeri hareketliliğin amacının Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisini korumayı hedefleyen "Özgürlük Projesi"ni desteklemek olduğunu bildirdi.

Bölge güvenliğini sağlamak amacıyla dev uçak gemisinin üzerinde 60'tan fazla çeşitli tipte uçak bulunduğu da aktarıldı.

ABD ve İran arasında Körfez suları ile Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik yeni bir aşamaya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ticari gemilerin geçiş güzergahlarını korumak ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerini sağlamak için "Özgürlük Projesi" adında yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Bu kapsamda İran limanlarına yönelik sıkı bir deniz ambargosu uygulanırken, yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor.