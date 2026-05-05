Neçirvan Barzani ve Kays Hazali, hükümet kurma sürecini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ziyareti çerçevesinde Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali ile bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin, bugün (5 Mayıs 2026 Salı), Bağdat'ta Kays el-Hazali ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, ülkedeki siyasi durum, yeni federal hükümetin kurulma süreci, bölgedeki son gelişmeler ve bunların Irak üzerindeki etki ve sonuçları ele alındı.

Her iki taraf da engellerin aşılması için ve sorunların çözümü için karşılıklı anlayışın ve siyasi güçler arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.