Özel'den süreç açıklaması: Hepimiz için tarihi sorumluluk alanıdır

4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, süreçle ilgili "Bu mesele rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, bugün (5 Mayıs 2026 Salı), partisinin haftalık TBMM grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

PKK’nin fesih sürecine dair Özel, "Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İçerideki sorunu bitiren, bütün Kürtler için ülkelerinde birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyor, altına bir kez daha imzamızı koyuyoruz” diye konuştu.

CHP lideri Özel, "PKK'nin silah bırakması, demokratikleşme adımları atılması, altına birlikte imza attığımız raporun 6. ve 7. kısımları; bu mesele rekabet alanı değildir, bir husumet alanı olamaz, bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır." dedi.