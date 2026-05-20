Galibaf: ABD yeni bir savaş arayışında

4 saat önce

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin "açık ve gizli hareketlerinin" yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğini söyledi.

Galibaf, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ABD'nin "açık ve gizli hareketlerinin" yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğini söyleyen Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının "düşmanı" caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Galibaf, şöyle devam etti:

"Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim."

Galibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere Mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.