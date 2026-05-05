BAE: İran kaynaklı onlarca füze ve İHA saldırısı düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığınndan yapılan açıklamada, İran'dan gelen bir dizi füze ve İHA'nın engellendiği bildirildi.

Açıklamada, "Çeşitli bölgelerde duyulan sesler, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır." denildi.

