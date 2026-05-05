Neçirvan Barzani, Faik Zeydan ile bir araya gledi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, anayasal yükümlülüklerin belirlenen süreler içerisinde tamamlanması gerektiğini vurguladı

Neçirvan Barzani, bugün (5 Mayıs 2026 Salı) Bağdat ziyareti çerçevesinde, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Faik Zeydan ve Neçirvan Barzani, anayasal yükümlülüklerin belirlenen süreler içerisinde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki genel durumu görüştü.

Görüşmede ayrıca Irak'taki siyasi ve kurumsal istikrarı destekleyecek şekilde anayasal yetkililer ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

İki taraf, hükümetin kurulması dosyasını ve anayasal yükümlülüklerin, hukuki ve anayasal çerçevelerle uyumlu ve yüksek ulusal çıkarları gerçekleştirecek şekilde, belirlenen süreler içerisinde tamamlanması gerekliliğini ele aldı.