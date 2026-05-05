Mesrur Barzani ve BAE Devlet Başkanı barış ve istikrarın önemini vurguladı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mesrur Barzani, bugün (5 Mayıs 2026 Salı), BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yanı sıra, Irak ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Barzani, BAE'ye olan desteğini yineledi ve BAE'ye yönelik son saldırıları kınadı.

Her iki taraf da bölgede istikrar ve barışın gerekliliğini vurguladı.