ABD, Nuceba hareketinin liderini ve kurucusunu terör listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nucaba hareketinin lideri ve kurucusu Akram Abbas Al-Kabi'yi terör listesine ekleyip, hakkında kesin bilgi veren herkese 10 milyon dolar ödül hazırladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından, bugün (5 Mayıs 2026 Salı) yaptığı açıklamada, Irak Nuceba Hareketi'nin kurucusu ve lideri Akram Abbas Al-Kabi'yi terörist olarak ilan etti.

Nuceba hareketinin üyelerinin Irak'taki ABD diplomatik tesislerinin yanı sıra, Irak ve Suriye'deki ABD askeri üslerine de saldırılar düzenledikleri kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırılarda bir ABD'li müteahhidin hayatını kaybettiği ve birkaç ABD askerinin yaralandığı aktarıldı.