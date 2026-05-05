Pezeşkiyan'dan Zeydi'ye tebrik telefonu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlerndirilen başbakan adayı Ali Falih Zeydi'yi telefonda arayarak, kedisine tebriklerini iletti.

Mesud Pezeşkiyan, bugün (5 Mayıs 2026 Salı) Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde iki taraf, ikili ilişkileri ve bunları geliştirme ve güçlendirme yollarını gözden geçirdi.

İki taraf ayrıca, Irak'ın diplomatik süreci destekleme ve çatışmaları çözmek ve krizlerin üstesinden gelmek için diyaloğa başvurma konusunda tutumunu yineledi.

Görüşmede, bölgedeki gerilimleri azaltmak için Irak'ın İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü oynama yeteneği vurgulandı.