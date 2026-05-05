Lavrov ve Rubio, Moskova-Washington ilişkilerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son küresel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün (5 Mayıs 2026 Salı), ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, son küresel gelimelere değinildi.

Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Rubio arasındaki telefon görüşmesinin "yapıcı ve işlevsel" olduğunu vurguladı.