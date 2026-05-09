Erbil'de 300 sanatçı çizdikleri resimlerle dünyaya barış mesajları verdi

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'de gençler renk ve sanat yoluyla dünyaya barış mesajları verdi.

Kürdistan Vakfı, Erbil'deki en büyük gençlik merkezinde bir resim yarışması düzenledi. Farklı yaşlardan 300'den fazla sanatçı ve ressam bu sanatsal etkinliğe katılarak duygularını ve hayallerini fırçalarıyla resmetti.

Bu yarışmanın temel amacı, sanatın bölgedeki tüm kargaşa ve krizlerin ortasında insanları bir araya getirebileceğini, barış ve huzurun sesi olabileceğini göstermektir.

Yarışmaya katılan engelli sanatçı Erselan Yasin, Kurdistan24'e verdiği demeçte, sanat ve şiirin kendisi için yaşam kaynağı olduğunu ve sanat yoluyla hiçbir engelin insanların hayallerinin önünde duramayacağını kanıtlamak istediğini belirtti.

Fexredin Berzinci de bu tür merkezlerin çocukların ve gençlerin eğitim ve beceri gelişimindeki öneminde dikkat çekerek, bir baba olarak çocuklarını bu yerlere göndermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu etkinlik, Orta Doğu'daki krizlere rağmen Kürdistan'ın sanat, barış ve yaratıcılığın merkezi olmaya devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.