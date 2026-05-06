Trump'tan İran'a yeni tehdit

52 dakika önce

Donald Trump, bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba), sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamada bulundu.

Tahran'ın varılan anlaşmayı kabul etmesi durumunda Destansı Öfke Operasyonu'nun sona ereceğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkes için açılacağını teyit etti.

Trump, "Tahran varılan anlaşmayı kabul ederse Destansı Öfke Operasyonu sona erecek ve Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için açılacak. İran kabul etmezse bombardıman çok daha yüksek bir seviyede başlayacak." dedi.

