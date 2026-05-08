Çin’den Orta Doğu açıklaması: Tüm taraflarla iletişim halindeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmak için tüm taraflarla iletişim kurma taahhüdünü yineledi.

Dışişleri Bakanlığı, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmaya yönelik çabalarının sürdüğünü bildirdi.

Orta Doğu'daki tüm taraflarla iletişim kurma taahhüdünü yineleyen Bakanlık, "Orta Doğu'daki gerilimleri azaltmak için tüm taraflarla iletişim halindeyiz." dedi.

Açıklamada ayrıca, "Hürmuz Boğazı'ndaki gerilimlerden etkilenen çok sayıda gemi konusunda derin endişe duyuyoruz." denildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 6 Mayıs'ta Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmak adına çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu bildiren Wang Yi, bölgenin kader tayin edici ve oldukça hassas bir süreçten geçtiği konusunda uyarıda bulunmuştu.