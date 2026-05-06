Irak, Türk süt ürünlerinin en büyük ithalatçılarından biri

2025 yılında Irak, Türkiye'nin en büyük beş süt ürünleri ithalatçısından biri oldu.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin (ASÜD) açıklamasına göre Irak, Cezayir, Suudi Arabistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte süt ürünlerinin en büyük beş ithalatçısı arasında yer alıyor.

Türkiye'nin süt ürünleri ihracatı 2025 yılında 523,3 milyon dolara ulaştı; bu rakam 2024'te 489,5 milyon dolar seviyesindeydi. Peynir 236 milyon dolarla listenin başında yer alırken, onu peynir suyu, toz süt ve dondurma takip ediyor.

Bu rakamlar, Irak pazarının özellikle süt ürünleri sektöründe Türk gıda ürünlerine olan sürekli bağımlılığını yansıtıyor. Türkiye şu anda yaklaşık 100 ülkeye süt ürünleri ihraç ediyor.