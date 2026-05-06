Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı

Brüksel Hava Yolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu.

Avrupa'da yaşanan jet yakıtı krizi Brüksel Hava Yolları'nı da etkiliyor.

Belçika basınında yer alan habere göre Orta Doğu'daki çatışmanın petrol ticareti üzerindeki etkisinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle Brüksel Hava Yolları'nın gelecek 4-6 hafta yetecek miktarda jet yakıtı bulunuyor.

Bu dönemin ötesinde, hava yolu şirketi tam kapasite faaliyete devam etmenin garantisini veremiyor.

Jet yakıt kıtlığı nedeniyle uçuş iptallerinde ise yolculara para iadesi yapılması planlanıyor.

Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Hava Yolları, 90 noktaya uçuş yapıyor. 3 bin 700 civarında çalışanı olan şirketin 46 uçağı bulunuyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı.