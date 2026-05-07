ABD: İran petrol üretimini günde 400 bin varil azalttı
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Tahran'ın rezervlerin yüksek olması nedeniyle petrol üretimini önemli ölçüde azalttığını açıkladı.
Chris Wright, bugün (7 Nisan 2026 Perşembe), Fox News'e verdiği demeçte, İran'ın rezervlerin yüksek olması nedeniyle petrol üretimini azalttınızı söyledi.
ABD Enerji Bakanı, "İran'ın petrol üretimini günde 400 bin varil azalttığı tahmin ediliyor." dedi.
Bloomberg haber ajansı, İran'ın petrol üretimini azaltmaya başladığını bildirmişti.
ABD, petrol satışını ve ihracatını engellemek için İran'a ağır deniz ablukasını uygulamaya karar vermişti.
Uluslararası raporlara çok sayıda İran petrol tankeri, ABD güçlerinden saklanmak için gözetim sistemlerini kapatıyor.