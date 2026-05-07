ABD-İran müzakerelerinde iyimserlik: Altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı

ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılma olasılığına dair piyasalarda hakim olan iyimser hava, ons altın fiyatlarının son iki günde 190 dolar artmasına neden oldu.

Ons altın fiyatı, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla 50 dolar daha değer kazanarak 4 bin 753 dolardan işlem gördü. Küresel piyasalardaki bu yükseliş, Kürdistan Bölgesi iç piyasasına da yansıdı. 21 ayar altının kırat fiyatı 1 milyon 7 bin dinara ulaştı.

Piyasa analistleri, müzakerelere dair olumlu beklentilerin doların değer kaybetmesine ve enflasyon kaygılarının hafiflemesine yol açtığını, bunun da altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklediğini belirtiyor.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların altına gerilemesi de enflasyon baskısını azaltan bir diğer faktör oldu. Geçmişte yüksek petrol fiyatları enerji maliyetlerini artırarak merkez bankalarını faiz artırımına zorluyor, bu durum da genellikle altın fiyatlarını baskılıyordu.

Zaner Metals Şirketi Metal Stratejisti Peter Grant, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya varılacağı yönündeki iyimserlik, kısa vadede altın piyasası için olumlu oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte, piyasanın Federal Rezerv'in (Fed) bu yılki adımlarına yönelik bakış açısı da değişti."

Peter Grant aynı zamanda bir uyarıda bulunarak, "Risklerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz, piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya devam edecektir." dedi.

Yatırımcılar, ABD ekonomisinin Fed'in para politikalarına ne ölçüde direnç gösterdiğini anlamak için yarın (Cuma) açıklanacak olan ABD istihdam raporunu bekliyor. Bu verilerin, piyasaların gelecekteki yönü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.