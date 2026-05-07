UEA: İran savaşı doğal gaz arzını tehdit ediyor

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), İran savaşının doğal gaz piyasası tahminlerini değiştirmeye başladığını ve dünyanın 2026 ile 2030 yılları arasında yaklaşık 120 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzı kaybedeceği tahmininde bulundu.

UEA'da doğal gaz analisti Jergeli Mulnar, bugün (7 Mayıs 2026 Perşembe), Budapeşte Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Zirvesi'nde, ABD ile İran savaşının sonuçlarının daha önce tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Jergeli Mulnar, mevcut karışıklığın küresel doğal gaz piyasasının beklentilerini fiilen etkilediğini belirtti.

Bu durum, tedarik zincirleri üzerindeki baskıların devam ettiği ve enerji üretim kapasitesi büyümesinin yavaşladığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Bu yorumlar, Hürmüz Boğazı'nda benzeri görülmemiş gerilimlerin yaşandığı bir dönemde geldi. ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı, dünya genelindeki enerji piyasalarını doğrudan etkiledi.