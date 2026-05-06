KDP Grubu, Bağdat'a dönme kararı aldı

Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu, Irak başbakan adayı Ali Zeydi ve siyasi partilerin talebi üzerine, Bağdat'a geri dönerek, oturumlara katılma kararı aldığını duyurdu.

KDP Grubu, bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba), yaptığı açıklamada, Bağdat'a geri dönerek, oturumlara katılma kararı aldığını ve kararın hukuki ve ulusal sorumluluktan kaynaklandığını vurguladı.

Grup, kararın özellikle yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi'nin ve beraberindeki Koordinasyon Çerçevesi heyetinin Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin ve KDP'nin siyasi liderliğiyle yapılan yoğun görüşmelerinin yanı sıra Bağdat'taki siyasi güçlerle varılan olumlu bir anlayış ve anlaşmanın ardından geldiğini bildirdi.

Grubun açıklamasına göre KDP müzakere heyetinin belirleyici bir çözüm bulmak amacıyla Bağdat'a yaptığı ziyaret de bu kararın alınmasında etkili olan bir diğer etkendi.

Açıklamada, "Geri dönüşümüzün sebebi, anayasal, yasal ve mali hakların sağlanmasına ilişkin anlaşmaların ve mutabakatların Parlamento salonunda uygulanmasını yakından takip etmektir." ifadeleri kullanıldı.

Grup, her zaman olduğu gibi "savunuculuğun ön saflarında" yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Daha önce KDP grubu resmi bir açıklama yaparak, oturumları boykot etmelerinin Parlamentoda gerçekleşen "anayasal ve yasal ihlallere" karşı bir protesto olduğunu ve kararlarının belirsiz bir süreye kadar devam edeceğini belirtmişti.